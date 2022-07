Auch auf die Eisenberger Blaskapelle hat sich die Corona-Pandemie massiv ausgewirkt. Ein Großteil der Auftritte musste ausfallen und der Probebetrieb vorübergehend eingestellt werden. Doch dank Ideenreichtum kam das Vereinsleben nicht zum Erliegen .

„Durch kreative Lösungen konnte das Vereinsleben aufrechterhalten werden“, betonte die Vorsitzende Yvonne Ritter bei der Jahreshauptversammlung der Blaskapelle im Thomas-Morus-Haus in Eisenberg. Sie meinte damit beispielsweise die Möglichkeit, vor der Hütte des Pfälzerwald-Vereins in Eisenberg oder auch auf dem Außengelände des Clubheims des Musikvereins Wattenheim „Open Air“-Übungsstunden abzuhalten. Im ersten Halbjahr 2022 hätten wieder fünf Konzerte stattgefunden. „Dennoch hat die Pandemie Spuren hinterlassen. Wir müssen verstärkt mit anderen Musikvereinen kooperieren, um uns gegenseitig bei Auftritten zu unterstützen“, sagte Ritter. Dirigent Klaus Steinhauer regte an, stärker mit den Musikvereinen im Eistal zusammenzuarbeiten.

Fünf Aus- und zwei Eintritte

Ein Blick auf die Mitgliederentwicklung: In den vergangenen beiden Corona-Jahren sind fünf Leute aus-, aber auch zwei eingetreten. Zwei Vereinsangehörige sind verstorben. „Finanziell konnten wir 2020 und 2021 mit leichten Gewinnen abschließen“, bilanzierte Kassenwartin Anita Bastian. Dies sei nicht zuletzt aufgrund von Spenden der Stadt Eisenberg und des Energieversorgers Keep möglich geworden und weil der Dirigent in der probefreien Zeit auf Aufwandsentschädigungen verzichtet hat.

„Hauptaufgabe für die kommenden Monate wird es sein, neue Musikerinnen und Musiker zu gewinnen und das Vereinsleben unter Corona-Bedingungen weiterhin aufrecht zu erhalten“, betonte Ritter. „Wir freuen uns über alle, die ein Instrument lernen möchten, bereits eins lernten, wenn auch vor langer Zeit, und wieder Musik machen möchten“, so die Vorsitzende, die bei den Neuwahlen des Vorstandes in ihrem Amt bestätigt wurde. Ihr Stellvertreter bleibt Stephan Hock und Anita Bastian wird weiterhin die Kasse führen. Horst Hauer ist Beisitzer.

Auftritte bei der Kerwe

Die Eisenberger Blaskapelle wird bei der Kerwe wieder einige Auftritte haben. Am 3. September wird sie zur Eröffnung des Kirchweihfestes spielen. Am Folgetag unterhalten die Musiker bei einem Frühschoppen.

Kontakt

Geprobt wird immer montags ab 18 Uhr im Thomas-Morus-Haus in Eisenberg. Infos unter Telefon 06351 124224, E-Mail: info@eisenberger-blaskapelle.com.