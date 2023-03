Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 1992 betreibt Hartmut Kaschig das „Radhaus“ in Kirchheimbolanden. Er erzählt, dass Fahrräder ohne Strom wohl bald Exoten sein werden, dass E-Bikes so stark nachgefragt sind, dass die Hersteller kaum hinterher kommen, und was ihn an der Radwege-Planung im Donnersbergkreis stört.

Herr Kaschig, Sie sind seit 1992 selbstständig. Ich nehme an, das vergangene Jahr war eines der schwierigsten?

Das vergangene Jahr war das arbeitsintensivste Jahr seit Eröffnung.