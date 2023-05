Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spiel der Woche: In der Bezirksliga Westpfalz, Gruppe Nord, gewinnt die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg auf dem Hartplatz in Mannweiler etwas glücklich in einem kampfbetonten Spiel mit 2:1 (1:1) gegen den Tabellenzweiten SV Kirchheimbolanden.

Beide Trainer waren sich einig: Es war kein schönes Spiel; es war kein Spiel mit Bezirksliga-Niveau; es war ein typisches Spiel auf einem Hartplatz mit vielen weiten und hohen Bällen; es war ein umkämpftes