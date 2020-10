Harald Scheve (zweiter von rechts) ist neuer Kapitän der Realschule plus Rockenhausen – zumindest begrüßte ihn so mit einem Augenzwinkern das Schulleitungsteam auf der Kommandobrücke des „Traumschiffs RSROK“. Am Freitag wurde Scheve als neuer Schulleiter eingeführt. Kollegen, Eltern- und Schülerschaft sowie Vertreter aus Ministerium und Politik hießen ihn an seiner neuen Arbeitsstätte willkommen.

Für Scheve ist in der Schule weniger das theoretische Wissen wichtig. Viel lieber sollen die Schüler „Selbstmanagement, Orientierung und ein realistisches Bild der Welt“ beim Verlassen der Schule mitnehmen. „Dies kann gelingen mit Lehrkräften, die mit Spaß und Empathie bei der Sache sind, und die finde ich hier.“ Für die Schule klingt das nach besten Bedingungen für eine gelungene Zusammenarbeit und die zukünftige Entwicklung der Realschule plus Rockenhausen.