Seit ihrer Gründung hat sich Hanspeter Bergtholdt ehrenamtlich eingebracht bei der Ökumenischen Sozialstation Donnersberg Ost, lange Zeit auch als stellvertretender Vorsitzender in bewegten Zeiten. Nun hat er sich nach 44 Jahren auch im Ehrenamt in den Ruhestand verabschiedet.

Hanspeter Bergtholdt hat sich mit seinen beruflichen Kompetenzen als Industriekaufmann stets in den Dienst am Menschen gestellt und sich dazu 44 Jahre lang im Ehrenamt in der Ökumenischen Sozialstation