Es ist schon bald zwei Jahre her, da rührte der kleine Hannes aus Morschheim mit seinem Ostergruß zahlreiche Menschen. Für seine beiden Uromas hatte er im Eingang des Seniorenheims Wolffstift mit Straßenfarben ein buntes Bild, so riesig wie die Zuneigung des jungen Mannes für die beiden betagten Damen, die hier lebten.

„Hannes liebt seine beiden Uromas sehr, und er macht sich große Sorgen, weil sie im Moment keinen Besuch bekommen dürfen“, erzählte seine Mama Katharina damals der RHEINPFALZ. „Alles wird gut“, hatte Hannes mit Hilfe seiner Mutter den Omas als Botschaft unter dem Bild eines bunten Regenbogens gesandt. Der Trost, der helfen sollte, die harten Zeiten besser zu überstehen. Und zugleich der Herzenswunsch des Jungen, der sich leider nicht erfüllte. Die Großmutter von Hannes Mama, Hedi Dall, starb bereits wenige Wochen nach der herzerwärmenden Botschaft ihre Urenkels. „Meine Oma hat es bis zum Ende nicht recht verstehen können, warum wir plötzlich aufgehört haben, sie zu besuchen“, erzählt Katharina Hauck die traurige Geschichte dieses Abschieds. Zwar hätte die Pfleger im Heim und die Familie per Telefon immer wieder versucht, ihr die Situation zu erklären. Doch die alte Dame konnte es nicht mehr erfassen, dass etwas Unsichtbares wie ein Virus ihre Welt so verändern konnte. „Wir durften uns noch am Tag vor ihrem Tod von ihr verabschieden“, so Katharina Hauck. Hannes selbst hat die Uroma nie mehr gesehen.

Erinnerungen an das letzte gemeinsame Weihnachtsfest

Etwas schonender war der Abschied von Uroma Marlies Hussain. „Wir konnten sie den Sommer über im Freien besuchen oder mit ihr spazieren gehen“, erzählt Katharina Hauck. Mit dabei auch immer wieder Hannes und sein dreijähriger Bruder Henri. Auch heute noch sprechen beide Kinder gerne über die Uromas, die jetzt im Himmel wohnen, und denen sie immer wieder Blumen auf das Grab stellen. Und wenn bei Familie Hauck in Morschheim am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, dann erinnern sich die Kinder und die Eltern auch gerne an das letzte Fest, das sie zusammen mit den beiden Uromas und vielen anderen Bewohnern im Wolffstift gefeiert haben. Damals, als man Corona für eine mysteriöse Erscheinung im fernen China hielt, und als Hannes seine Bilder noch auf Papier malte und sie den Uromas bei Besuchen im Seniorenheim mit einem Küsschen überreichte.