Zweimal hat das Land Anträge der Ortsgemeinde Sippersfeld abgelehnt, Sicherungsmaßnahmen gegen einen drohenden Hangrutsch beim Sportplatz finanziell zu fördern. Sind aller guten Dinge drei?

Bereits vor mehreren Jahren hat sich nahe des Sippersfelder Sportplatzes – Heimat des Fußball-Clubs „Eiche“ – zwischen der dortigen Böschung und dem oberhalb verlaufenden Verkehrsweg ein beginnender Hangrutsch abgezeichnet. Der Gemeinderat möchte deshalb entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Geländes ergreifen, hofft dazu aber auf finanzielle Unterstützung des Landes.

In seiner jüngsten Sitzung haben die Ratsmitglieder nun beschlossen, einen erneuten Antrag auf Förderung zu stellen. Erneut deshalb, weil es nicht der erste Versuch der Sippersfelder ist. „Wir sind von der Ortsbürgermeisterin informiert worden, dass die beiden bisher gestellten Anträge auf Zuwendungen aus dem Investitionsstock des Landes abgelehnt wurden. Eine Begründung dazu hatte es nicht gegeben“, sagte Erster Beigeordnete Jürgen Heiler (Wählergemeinschaft „Wir.Machen.Gemeinsam“) im RHEINPFALZ-Gespräch. Er vertritt aktuell Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle (FWG).

Keine Förderung aus Investitionsstock

Nun habe man allerdings feststellen müssen, so Heiler weiter, „dass es keine zuschussfähige Maßnahme nach dem Investitionsstock sei. Das zuständige Ministerium regte an, einen Antrag nach dem Sportförderungsgesetz einzureichen.“ Dazu hat sich der Rat jetzt auch entschieden – allerdings mit einiger Verärgerung. „Wir haben zwei Jahre unnötig verschenkt, weil uns die Begründung vorenthalten worden war“, bemängelte der Beigeordnete.

Allerdings hält er es für fraglich, dass dieser Antrag tatsächlich zum Erfolg führt. „Die rutschenden Erdmassen haben überhaupt nichts mit dem Sportplatz zu tun“, sagte Heiler. Die Gutachter hätten ebenfalls keine klare Aussage getroffen, und „in den Berg können wir nicht schauen“. Vermutet werde, dass Auslöser der Bewegungen Oberflächenwasser ist, das aus verschiedenen Richtungen zusammenläuft und sich von oben durch den Hang drückt.

Gabionenwand zur Sicherung favorisiert

Favorisierte Lösung sei vor zwei Jahren der Bau einer Gabionenwand als Stützkörper gewesen. Dafür waren Kosten in Höhe von 120.614 Euro ermittelt worden. „Mittlerweile dürfte dieser Betrag deutlich höher sein – und ob dieser Antrag zum Erfolg führt, ist offen“, so Heiler. Fest steht also, dass der Hangrutsch am Sportplatz den Sippersfelder Gemeinderat auch weiterhin beschäftigen wird.