Am Samstagabend ist in der Eisenberger Hauptstraße ein Hang abgerutscht. Rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren damit beschäftigt zu verhindern, dass der Boden weiter herabstürzt. Unten steht ein Haus, das vor nicht einmal einem Jahr schon einmal von der Erde verschüttet wurde.

Noch nicht einmal ein Jahr sei es her, dass der Hang schon einmal gerutscht sei, erzählt Jürgen Reiche, der das Haus vermietet. Der Heuchelheimer erinnert sich noch gut daran. „Nachbarn, Freunde, alle haben geholfen, den Hang zu sichern“, sagte er am Sonntag der RHEINPFALZ. Drei Meter hoch habe der abgerutschte Boden damals das Haus verschüttet. Damals ging es darum, so schnell wie möglich den Druck von der Mauer zu nehmen. „Die Stützmauern haben sich gedreht wie Torflügel“, berichtet er von der Wucht, die die Erdmassen damals gehabt haben. Wie Reiche sagt, war das der Anfang eines langen Streits mit seiner Versicherung, der bis heute anhält.

Wegen dieses Streits habe er den Hang nicht verändern dürfen, bis die Sache geklärt sei. Das sei aber ein Problem, da der Boden aus mehreren Schichten Klebsand und Ton bestehe. Diese Schichten vermischen sich nicht, sondern rutschen übereinander. Reichel vergleicht es mit einem Baumkuchen: „Zwischen Füllung und Biskuit rutscht es, deshalb fällt er auseinander.“ Dass der Hang wieder abrutscht, war für den Hauseigentümer nur eine Frage der Zeit. „Dieser Einsatz hätte nicht sein müssen“, sagt er.

THW aus Kaiserslautern, Speyer und Landau

Am Samstagabend sorgte starker Regen dafür, dass die Böschung erneut abgerutscht ist. Dabei wurde niemand verletzt. Das Haus ist jedoch nun erst einmal unbewohnbar.

Mit rund 60 Einsatzkräften waren Feuerwehr und Technisches Hilfswerk vor Ort, berichtet Marc Bossong, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg. Zunächst war die Feuerwehr mit 25 Leuten angerückt und versuchte, den Hang zu sichern. Weil der Boden sich aber weiter in Bewegung setzte, alarmierten die Feuerwehrleute das THW, das aus Kaiserslautern, Speyer und Landau kam. Unter den 30 weiteren Helfern waren Spezialisten, die sich mit Erdrutschen auskennen. Diese kamen dann mit Kranwagen und Tiefladern, auf denen Raupenbagger transportiert wurden. Doch damit war auch nichts anzufangen, weil der Hang nicht von unten anfahrbar ist. „Das THW fährt immer erst einmal das große Aufgebot auf“, sagt Bossong.

Haus unbewohnbar

Die beste Lösung, so der Feuerwehrsprecher, wäre gewesen, man hätte den Hang mit flüssigem Stickstoff eingefroren, um ihn so schnell wie möglich zu befestigen. Dies hätten auch die Experten des THW als erste Maßnahme empfohlen. „Samstagabends auf dem Land ist das aber schwierig“, sagt er. Flüssigen Stickstoff konnten die Einsatzkräfte in der Nacht jedenfalls nicht mehr auftreiben.

Schließlich entschieden Feuerwehr und THW, den Hang mit Planen abzusichern. Zusätzlich wurden Holzpaletten an den Fenstern angebracht. Somit soll verhindert werden, dass der Boden die Scheiben eindrückt, sollte der Hang noch weiter abrutschen.

Ein Stellvertreter des Kreisfeuerwehrinspekteurs erklärte das Haus für unbewohnbar. Die zwei Bewohner des Hauses wurden noch in der Nacht in einer anderen Unterkunft untergebracht, so Bossong.

Das THW habe in der Nacht nur die Notmaßnahmen getroffen, sagt Hausbesitzer Reiche. Er selbst könne nun nichts mehr tun. Denn jetzt sei wieder die Versicherung an der Reihe, die die Schadensursache klären muss. Außerdem prüft das Bauamt nun den Fall, sagt Bossong.

Es scheint, als hätten Versicherung und Bauamt aber wenig Zeit. So zumindest schätzt Reiche die Lage ein. Es könne jederzeit wieder rutschen. Deshalb würde er gerne sein Grundstück sichern. Der Heuchelheimer fühlt sich von der Versicherung im Stich gelassen.