Nicht auf einen Betrugsversuch hereingefallen ist am Mittwoch eine Frau aus Eisenberg: Per WhatsApp bekam sie mehrere Nachrichten, wobei sich der Versender als ihr Sohn ausgab. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilt, behauptete der vermeintliche Sohn er habe sein Handy verloren und brauche nun Geld für ein neues. Auf diesem Weg versuchte er die Frau zu bewegen, einen vierstelligen Betrag zu überweisen. Der Frau kam das sehr verdächtig vor, weshalb sie ihren richtigen Sohn anrief. Auf diesem Weg erkannte sie die Betrugsmasche noch rechtzeitig. Ein Schaden entstand nicht.