Auch dieses Jahr führt die Handwerkskammer der Pfalz ihre Ausbildungsbetreuung zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen fort. Seit 2008 gibt es dieses Angebot. Diese Unterstützungsleistung ist für Mitgliedsbetriebe und deren Auszubildende kostenlos.

Nicht immer können die Probleme zwischen Betrieb und Azubi gelöst werden – manchmal kann eine dritte, neutrale Person zum Erfolg verhelfen. Hier setzen die Ausbildungsbetreuer der Handwerkskammer der Pfalz an. Ihre Arbeit soll dazu beitragen, das Ausbildungsverhältnis langfristig zu stabilisieren und so den Ausbildungserfolg und den Nachwuchs an Fachkräften zu sichern. Dabei fungieren sie als Konflikt- und Krisenmanager oder als Mediatoren. Bei erheblichen Differenzen zwischen den Vertragsparteien erarbeiten sie Handlungsziele und Strategien, um einer Eskalation vorzubeugen und im besten Fall einen Abbruch zu vermeiden.

Neben dieser individuellen Betreuung spielt die Prävention eine wichtige Rolle. Die Projektmitarbeiter nutzen hierfür ihre Kontakte zu Mitgliedsbetrieben, den Berufsbildenden Schulen

sowie zu ihren Netzwerkpartnern. Das Projekt wird vom Land gefördert. Ansprechpartner bei der Handwerkskammer der Pfalz ist Frank Bixler, Teamleitung Projekte, E-Mail: fbixler@hwk-pfalz.de, Telefon 0631 3677-227.