Hauptthema beim Donnersberger Handwerkergipfel ist eine Handwerker-Brücke zwischen dem Donnersbergkreis und Mittelahr. Dadurch soll laut Kreis-Wirtschaftsförderer Reiner Bauer unkompliziert und schnell Menschen und Institutionen in Dernau, Rech und Mayschoss geholfen werden, die von der Flutkatastrophe getroffen wurden. „Denkbar ist eine Gruppe auf Facebook, wo Menschen, die bestimmte Leistungen benötigen und Menschen, die Leistungen anbieten können, in Kontakt kommen“, berichtet der Wirtschaftsförderer. Hier sei man aber auch für andere Ideen und Vorschläge offen.

Weitere Themen des Donnersberger Handwerkergipfels sind Fachkräftegewinnung und Neuigkeiten zum Projekt Handwerkerland „Alte Welt“. Es soll ein offener Austausch stattfinden. Der Donnersberger Handwerkergipfel, der von der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung des Donnersbergkreises veranstaltet wird, findet am Montag, 11. Oktober, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses in Kirchheimbolanden statt. Es gilt die 3G-Regel. Alternativ kann man auch online über das Programm „Webex“ teilnehmen. Anmeldung für den Handwerkergipfel per E-Mail an aweiler@donnersberg.de.