In einer Bäckereifiliale in Kirchheimbolanden ist am Donnerstag gegen 10 Uhr eine Handtasche gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hat eine 46-jährige Frau die Tasche an ihrem Sitzplatz im Café-Bereich vergessen, als sie das Geschäft in der Bischheimer Straße verließ. Wenige Minuten später kehrte sie zurück und stellte fest, dass die Tasche verschwunden war. Ersten Ermittlungen zufolge hat eine bislang unbekannte Frau die Tasche an sich genommen und zu einem in der Nähe abgestellten Auto gebracht. Kurz darauf kehrte sie als vermeintliche Kundin in die Filiale zurück, ehe sie mit dem Auto davonfuhr.

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte die Geschädigte bei ihrer Rückkehr – ihre Personalien wollte sie jedoch nicht angeben. Die Polizei bittet die Zeugin, sich auf der Dienststelle zu melden. Die mutmaßliche Täterin wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, schlanke Figur. Sie hatte schulterlange, blond-graue Locken sowie jeweils ein Piercing an der Augenbraue und an der Nase. Sie trug einen blauen Pullover und eine schwarze Hose. Hinweise an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110 oder per E-Mail an PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de.