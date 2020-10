Wenn die Tage kürzer und kälter werden, steht auch Halloween schnell vor der Tür. Viele nutzen das, um Kürbisse auszuhöhlen, Gesichter hineinzuschnitzen und mit Kerzen beleuchtet vor die Haustür zu stellen. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, der Kürbis kann lustige Fratzen ziehen oder mit einem Muster versehen werden. Auch Symbole oder Figuren wie die Grinsekatze aus Alice im Wunderland (unser Bild) tauchen immer häufiger auf.

Die Tradition, Kürbis-Laternen aufzustellen, stammt übrigens von einer irischen Legende. Nach seinem Tod wurde ein Mann sowohl im Himmel als auch in der Hölle abgewiesen. Aus Mitleid schenkte ihm der Teufel ein Stück glühende Kohle aus dem Höllenfeuer. Dieses steckte der Mann in eine Rübe und zieht seitdem mit der Laterne umher. Die Rübe wurde von den US-Amerikanern, die den Brauch übernahmen, durch einen Kürbis ersetzt.

Was schnitzen Sie in Ihren Kürbis? Lustige Gesichter, Symbole, Katzen oder etwas Außergewöhnliches wie ein FCK-Symbol? Schicken Sie die Bilder Ihrer kreativen Kürbis-Laternen bis zum 29. Oktober per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de oder als Nachricht über unsere Facebookseite. Die zehn interessantesten Bilder werden von der Redaktion ausgewählt und in der Zeitung veröffentlicht. Der Siegerkürbis wird in einer Facebook-Abstimmung ermittelt. Wer die meisten Likes erhält, gewinnt.

1. Platz: Fünf Karten für den Ausflug des Schreckens in Breunigweiler im Oktober 2021

2. Platz: Eine RHEINPFALZ-Thermoskanne und zwei RHEINPFALZ-Thermosbecher

3. Platz: Ein RHEINPFALZ-Rucksack

Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen.