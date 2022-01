Mit einer mindestens einjährigen Bauphase muss gerechnet werden, bis die Sporthalle am NPG wieder für den Schulbetrieb geöffnet werden kann. Die Halle war bei einem Brand beschädigt worden.

In den Sommerferien soll die Sanierung der Turnhalle des Nordpfalzgymnasiums starten. Davon geht Uwe Welker, Bauabteilungsleiter der Kreisverwaltung, aus. Die Halle war im Juni 2019 durch einen Brand schwer in Mitleidenschaft gezogen worden und konnte seither nicht genutzt werden. Momentan gehe es an die Fachplanung. Zugleich liefen Gespräche, ob noch eine energetische Komponente berücksichtigt und auch gefördert werden kann, das Thema müsse auch noch von den Kreisgremien beraten werden. Insofern steht der genaue Umfang der Baumaßnahme noch nicht in allen Aspekten fest. Mit einer mindestens einjährigen Bauphase sei zu rechnen, so Welker. Mit der Sanierung ist auch vorgesehen, das alte Schwimmbecken im Erdgeschoss zu entfernen und so durch einen tieferen Hallenboden einen höheren Turnraum zu erhalten. Die Umkleidebereich werde neu gebaut. Im jetzigen Zustand saniert werden sollen die Gymnastikhalle und die große Turnhalle im Obergeschoss mit der Tribüne. Der Sportunterricht hat einstweilen Asyl in der Turnhalle der benachbarten Neumayer-Schule.