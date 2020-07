Das Kirchheimbolander Hallenbad muss nun doch voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben. Das hat Werkleiter Ulrich Kurz mitgeteilt. „Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis hat uns soeben informiert, dass das Leck in der Wasserleitung in der Georg-von-Neumayer-Schule voraussichtlich erst am Mittwoch endgültig behoben ist. Bis dahin müssen wir leider dann das Kibo-Bad ebenso geschlossen halten, da ohne Frischwasser die Wasseraufbereitung nicht möglich ist“, führt Kurz näher aus.

Das Hallenbad war am Donnerstag wegen des Wasserrohrbruchs in der benachbarten Schule, durch die die Versorgungsleitungen des Bades führen, geschlossen worden. In Aussicht stand zunächst eine Öffnung am Samstag. Das Kibo-Bad hatte nach mehrmonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie am Montag erst seine Pforten wieder für die Badbesucher geöffnet.