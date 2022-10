Von drei Punkten aus zwei Spielen hatte Peter Heß, Trainer des Volleyball-Damenteams der TuS Alsenz, im Vorfeld des Spieltages in der Rheinhessenliga geträumt. Am Ende besiegte sein Team Gonsenheim IV und Osthofen, rückt damit auf Rang zwei vor und dem eigenen Saisonziel näher.

Überraschung am frühen Sonntagmorgen für die Volleyball-Damen. Rund um das Otto-Schott-Gymnasium in Mainz gab es einen riesigen Auflauf, Parkplätze waren Mangelware. In der großen Sporthalle fanden die deutschen Meisterschaften im Hallenradsport statt, der Dreier-Spieltag in der Volleyball-Rheinhessenliga wurde in die ältere und kleinere Sporthalle verlegt. Die TuS ließ sich dadurch nicht aus der Konzentration bringen und holte sich doch relativ überraschend alle sechs Punkte im Spitzenspiel gegen die favorisierte TGM Gonsenheim IV (3:1, 25:14, 25:23, 8:25, 25:23) und gegen die TG Osthofen (3:0, 25:12, 25:19, 25:14).

Die Nordpfälzerinnen begannen selbstbewusst und relativ stabil, während die TGM anfangs schwächelte. Die TuS sicherte sich schnell den ersten Satz mit 25:14. Mainz steigerte sich dann aber deutlich, stabilisierte das eigene Spiel und setzte die TuS mit mächtigen Aufschlägen unter Druck. Diesem hielt Alsenz aber stand und am Ende eines spannenden zweiten Abschnitts holte sie sich auch diesen Satz (25:23). Der Durchhänger kam dann im dritten Abschnitt, Gonsenheim wurde immer stabiler im Spielaufbau und legte bei den Aufschlägen nochmals zu. Die TuS hakte den Satz nach dem 2:11-Rückstand bereits ab, wechselte und gab weiteren Aktiven Spielpraxis. Der Satz ging mit 8:25 verloren. Das Spiel drohte zu kippen. Doch im vierten Satz fand die Mannschaft wieder in die Spur, hatte immer zwei, drei Punkte Vorsprung. Dennoch wurde es noch mal spannend, doch mit dem 25:23 entschied Alsenz das Spiel.

In Topbesetzung zu zwei Siegen

Bereits im Spiel Gonsenheim gegen Osthofen, bei dem Alsenz das Schiedsgericht stellte, wurde deutlich, dass Osthofen zu schlagen ist. Die ersatzgeschwächte TG kämpfte zwar gegen die Nordpfälzerinnen, war ansonsten aber in nahezu allen Belangen unterlegen. Coach Peter Heß konnte alle zehn mitgereisten Spielerinnen, lediglich Viktoria Josten fehlte, einsetzen, ohne den Erfolg zu gefährden. Osthofen spielte ungewohnt fehlerhaft, fand nur selten ins Spiel. Am Ende stand nach nur 65 Minuten Spielzeit ein deutlicher 3:0-Erfolg.

Durch den erfolgreichen Spieltag steht die TuS nun hinter Nieder-Olm auf Platz zwei der Rheinhessenliga, punkt- und satzgleich mit der TGM IV. Dem Ziel, die Klasse zu halten, ist das Team damit bereits nähergekommen. Die Alsenzer Damen haben bis 12. November Pause.