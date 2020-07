Die Vorrunde der RHEINPFALZ-Mini-EM ist zu Ende und tatsächlich stehen in der Endabrechnung drei Mannschaften punktgleich auf dem vierten Platz, der zum Einzug ins Halbfinale berechtigt: Österreich, Belgien und Polen. Irek Pander verpasste es mit nur acht Prozent der Stimmen, den Sonderpunkt in der Facebook-Abstimmung zu ergattern. Stattdessen sicherte sich der Kroate Tomas Matosevic noch den Ehrenpunkt.

Aber wer zieht nun neben Deutschland, Italien und Frankreich ins Halbfinale ein? Kurzfristig hat sich die Redaktion entschlossen, doch nicht zu losen, sondern hat die drei Spieler, die im Stechen sind, gebeten, in einem Video zu erklären, warum sie es ins Halbfinale verdient hätten.

Ingo Pregernig, der Österreich vertritt, ließ daraufhin den anderen beiden den Vortritt. Irek Pander – mit Schal und Fußballschuhen um den Hals – wäre liebend gerne gegen starke Gegner antreten. Aber die Wahl fiel dann doch auf den Belgier Jonathan Overlaet, der extra seine Freunde mit Trikot einlud und so um sein Weiterkommen warb.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen.

Spannung bis zum Schluss

Im Halbfinale trifft also am Sonntag um 10. 30 Uhr im Stadion auf dem Schillerhain in der ersten Partie Deutschland auf Italien. Direkt anschließend geht es mit Frankreich gegen Belgien weiter.

Die Kontrahenten kämpfen dann in Mini-Spielen um Punkte: Ballhochhalten, Slalom-Parcours, Fußball-Curling. Die restlichen Punkte werden wieder in einer Facebook-Abstimmung gesammelt. Denn auch, wenn einer der Spieler mehr als einen Punkt zurückliegen sollte, hat er noch nicht verloren. Es gibt ab dem Halbfinale nämlich nicht nur einen Punkt für den Gewinner der Abstimmung, sondern auch jeweils einen Punkt pro zehn Stimmen Vorsprung. Spannung bis zum Schluss ist also auf jeden Fall garantiert.