Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter wahrscheinlich in den vergangenen zweieinhalb Wochen in Münchweiler mit blauer Farbe Hakenkreuze und andere rechtsextremistische Symbole auf verschiedene Objekte im öffentlichen Raum gesprüht. Neben anderem wurde jeweils ein Hakenkreuz auf einen Laternenmast in der Altwiesstraße Ecke Holstraße und auf einen Stromverteilerkasten in der Hohlstraße gesprüht.

Die Polizei ermittelt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Schmierereien werden zeitnah beseitigt. Der verursachte Schaden wird auf mehrere 100 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.