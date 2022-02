Verurteilt wurde nur der Geständige: Zwei Männer hatten sich vorm Lauterer Landgericht am Montag verantworten müssen wegen einer Tat, die sich Anfang 2020 in Kibo ereignet hatte. Der Geschädigte und seine Freundin trugen aber nicht viel zur Erhellung in dem Fall bei.

Wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung mussten sich die beiden 24-jährigen Männer vor einer großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern verantworten. Sie sollen am Abend des 1. Februar 2020 in Kirchheimbolanden einen 35-jährigen Mann in dessen Wohnung mit einem Besenstiel ins Gesicht geschlagen und ihm bei dieser Gelegenheit 340 Euro aus der Geldbörse entwendet haben. Der Geschädigte soll dabei multiple Risswunden und Prellungen im Mittelgesicht und an beiden Händen erlitten haben.

In der Hauptverhandlung räumte der geringfügig jüngere der beiden Angeklagten die Schläge mit dem Besenstiel ein. Er könne dabei aber nur für sich sprechen und wolle sonst niemanden belasten. Bei der Tat sei noch eine weitere Person dabei gewesen, die er allerdings nicht benennen wolle. Geld hätten aber weder er noch sein Mittäter an sich genommen.

Motiv: Abreibung verpassen

Hintergrund seines Handelns sei gewesen, dass er dem Geschädigten eine Abreibung habe verpassen wollen, weil der einem Freund unreine Drogen verkauft habe. Die hätten bei diesem zu epileptischen Anfällen geführt, die einen Krankenhausaufenthalt nach sich gezogen hätten. Der Geschädigte sei als Drogendealer bekannt gewesen. Auch er selbst sei Drogenkonsument und befinde sich derzeit aufgrund einer anderweitigen Verurteilung in einer Entziehungsanstalt.

Der zweite Angeklagte bestritt am Montag, bei der Tat mitgewirkt zu haben. Auch er sei Drogenkonsument und habe sich zum Zeitpunkt der Tat im Kraftraum in einer Therapieeinrichtung befunden.

Große Erinnerungslücken

Der Geschädigte, der seinerseits aus einer Justizvollzugsanstalt vorgeführt werden musste, trug nur wenig zur Aufhellung des Sachverhalts bei. Er habe während der Tat geschlafen und sei auch durch die Schläge nicht wach geworden. Er habe deshalb niemanden erkannt. Seine Freundin habe ihn dann geweckt und ihm erzählt, was vorgefallen sei. Was sie ihm nun aber genau erzählt habe, daran könne er sich nicht mehr erinnern. Überhaupt habe er auch sonst Erinnerungslücken.

Auch die Wegnahme der 340 Euro habe er nicht beobachtet. Er wisse allerdings, dass das Geld mittags noch da gewesen sei – es habe sich um sein just an diesem Tag empfangenes Arbeitslosengeld II gehandelt. Freilich habe auch jemand anderes als die Angeklagten das Geld an sich nehmen können, da die Wohnungstür offen gewesen sei.

Erst nach zwei Monaten Anzeige

Die in der Anklage bezeichneten Verletzungen bestätigte er. Sie waren auch durch den behandelnden Arzt nachgewiesen worden. Die Freundin des Geschädigten war trotz Ladung nicht zur Hauptverhandlung erschienen. Bei der Polizei hatte die Frau – auch erst nach mehreren erfolglosen Ladungsversuchen – angegeben, sie sei erst durch Recherchen im Internet auf die Identität der Angeklagten gestoßen. Außerdem seien sie und ihr Freund bedroht worden, weshalb erst zwei Monate nach der Tat Anzeige erstattet worden sei. Bei der Polizei hatte sie allerdings widersprüchliche Angaben gemacht und die Angeklagten auf Bildern nicht wiedererkannt. Der Beweiswert ihrer polizeilichen Aussage war dementsprechend überschaubar, waren sich Gericht, Staatsanwältin und Verteidiger einig.

Die Kammer verurteilte daher lediglich den geständigen Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr – und unter Einbeziehung einer Verurteilung aus dem August 2021 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren. Die damals angeordnete Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt hielt die Kammer aufrecht. Den Mitangeklagten sprach sie aus Mangel an Beweisen frei. Das Urteil, das den Anträgen der Staatsanwältin entsprach, wurde sofort rechtskräftig.