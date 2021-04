Im Lockdown ist so gut wie alles geschlossen, nur die Union nicht, ulkte Comedian Micky Beisenherz . Ganz anders die Grünen: Die präsentieren sich in der Frage der Kanzlerkandidatur überraschend souverän als Einheit. Aber wen wünschen sich die Grünen der Region eigentlich? Annalena Baerbock oder Robert Habeck?

Für die Eisenberger Ernst Groskurt, der für die Grünen im Kreistag sitzt, und seine Frau Kirsten Hoch-Groskurt, die die Partei im Rat der Verbandsgemeinde Eisenberg vertritt, wird jede Entscheidung, die am 19. April fällt, eine gute sein. „Wir könnten uns vorstellen, dass Robert Habeck in der breiten Öffentlichkeit mehr Zustimmen finden könnte, letztlich auch deshalb, weil er in Schleswig-Holstein sein Ministeramt so gut ausgefüllt hatte und er nicht nur dort einen soliden Bekanntheitsgrad erworben hat. Ganz persönlich würden wir Annalena Baerbock den Vorzug geben, aber auch Robert Habeck hätte unsere volle Unterstützung“, schreiben die beiden an die RHEINPFALZ. Die Chancen, dass am Ende ein Grüner Kanzler wird, seien noch nie so gut gewesen. Die Partei sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Dass man das kann, habe die Partei in den Ländern hinreichend bewiesen. „Die Grünen sind die einzige Partei, die seit Beginn der Pandemie ihren Kurs beibehalten und eine klare Strategie gezeigt hat. Bei vielen Fragen waren wir sogar mit der Bundeskanzlerin d'accord, ganz anders als ihre Landesfürst*innen“, schreiben die Groskurts in ihrer Mail. Auf mögliche Koalitionen wollen sie sich vor der Wahl noch nicht festlegen.

Auch das Eisenberger VG-Ratsmitglied Stephanie Burkhardt fände es gut, wenn mit Annalena Baerbock eine Frau Kanzlerin würde, aber: „Mein Wunschkandidat und Favorit ist trotzdem Robert Habeck. Ich denke auch, er ist älter, so dass Frau Baerbock vielleicht später noch zum Zug kommen kann.“ Sie rechne Habeck zum einen größere Chancen aus, zum anderen sei sie von seinen beiden Büchern begeistert gewesen. „In diesen legt er seine Sicht auf die Politik dar, und das finde ich doch sehr überzeugend. Als Philosoph ist er sehr differenziert und geht sehr bewusst mit Sprache um, da er um ihre Macht weiß. Mit ihm hätten wir auf jeden Fall einen perfekten Bundeskanzler.“ Wir groß die Chancen auf einen grünen Wahlsieg tatsächlich sind? „Dazu will ich mich nicht äußern, da wir schon oft erlebt haben, dass es noch kurz vor der Wahl eine Wende in der Wählerschaft gab. Also heißt es, Wahlkampf bis zuletzt.“ Unter anderem sieht sie die Grünen im Bereich der Digitalen Politik sehr stark. Das könnte vor allem junge Wähler überzeugen.

Die Rüssingerin Lisett Stuppy, die für die Grünen in den Landtagswahlkampf zog, mag sich nicht auf einen Favoriten festlegen. Die Grünen seien in der glücklichen Lage, mehrere sehr gute und geeignete Kandidaten zu haben. „Unsere Chancen waren noch nie so gut wie jetzt. Wenn die Regierungsparteien weiterhin an Zustimmung verlieren, dann sind wir die einzige gute Alternative und wir sind bereit Verantwortung zu übernehmen“, sagt sie. Die Popularität der Grünen habe aber eher nichts mit Corona zu tun, sondern weil sie seit Jahrzehnten das Zukunftsthema Klimaschutz besetzten. „Die Grünen garantieren eine klare Abgrenzung bei rechtsradikalen Inhalten und bauen auf eine starke soziale Gerechtigkeit“, so Stuppy.

Auch der Donnersberger Kreisvorsitzende Norbert Willenbacher kann sowohl mit Habeck als auch mit Baerbock gut leben: „Beide können das Amt sehr gut bekleiden, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Frau Baerbock ist sicher energischer, fordernder, Herr Habeck eher zurückhaltend, konsensorientiert.“ Beide seien als Kanzler besser geeignet als die gehandelten CDU/CSU-Kontrahenten. Der Umgang mit der K-Frage bei den Grünen gefalle ihm. Das könne Früchte tragen. „Derzeit liegt die CDU in den Umfragen noch vorn, aber der Streit um die Kanzlerkandidatur und die Konzeptlosigkeit bezüglich des Umgangs mit der Corona-Pandemie könnte die Grünen an die erste Stelle bringen und zur stärksten Fraktion im kommenden Bundestag werden lassen“, überlegt er. Mit der Union solle man nur koalieren, wenn es dabei eine klare grüne Handschrift gibt. Auch eine Ampel-Koalition hält er für möglich.

Pirmin Magez, Mitglied des Kreistags Bad Dürkheim und für die Grünen auch im Grünstadter Stadtrat, erfüllt es mit Stolz, dass die Grünen nach so langer Zeit nun in dieser Position seien. Auch er könne sowohl mit Habeck als auch mit Baerbock gut leben. „Wenn ich eine Präferenz haben müsste, dann wäre es wohl Annalena, alleine aus dem Selbstverständnis der Partei heraus“, sagt er. In ihr sieht er auch jemanden, der ein Team gut zusammen halten könnte. Wie groß die Chance aus Kanzleramt für die Grünen ist, vermag er Stand jetzt noch nicht zu prognostizieren. „Es fließt bis zur Wahl noch viel Wasser den Rhein runter. Da kann sich noch viel tun“, sagt er. Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz könne er sich gut vorstellen, dass das funktioniert, zeige das Beispiel Baden-Württemberg. Es gehe ihm immer um Inhalte. Und wenn die Grünen ein starkes Ergebnis einführen, könne man mit ihnen auch nicht so leicht Schlitten fahren.