In der Nacht auf Dienstag ist gegen 1 Uhr eine Hütte in der Nähe von Ilbesheim in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei zerstörte das Feuer das Dach und die Gegenstände in der gemauerten Hütte, die am Rand eines Feldes liegt. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.