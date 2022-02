Bei diesem Einsatz war Schwindelfreiheit gefragt: Am Samstag bargen Feuerwehrleute einen bewusstlosen Arbeiter auf dem Gelände der Bischheimer Kupfermühle aus vier Metern Höhe.

Der 32-jährige Mann war in den Morgenstunden auf einem Gerüst ohnmächtig aufgefunden worden. Nachdem der Rettungsdienst die Erstversorgung des Verletzten abgeschlossen hatte, wurde er von den speziell für diese Aufgabe geschulten Feuerwehrleuten über eine Drehleiter in die Tiefe gebracht und dort zur weiteren Versorgung wieder an den Rettungsdienst übergeben.

„Wir hatten auch die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern alarmiert, aber wir konnten den Einsatz schon vor deren Eintreffen beenden“, so der Wehrleiter der Kirchheimbolander Verbandsgemeinde-Feuerwehr, Matthias Groß, der mit den Wehren aus Bischheim, Kirchheimbolanden und Rittersheim vor Ort war.

Ursache der Ohnmacht noch unbekannt

Der Gerettete wurde mit multiplen Verletzungen vom Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Wie es zu den Verletzungen und der Bewusstlosigkeit kam, ist derzeit nach Polizeiangaben noch unklar. Für die Feuerwehr endete mit diesem Einsatz ihr Wochenenddienst. „Wir hatten am Freitag einen wirklich stressigen Tag, der mit einer Ölspur anfing, dem brennenden Toilettenhäuschen weiterging und dann bei einem Alarm im Seniorenheim endet, wo glücklicherweise nichts Schlimmes passiert ist“, so Groß. Am Sonntag dann hatte Sturm Roxana offenbar ein Einsehen und verschonte den Donnersbergkreis, und die Wehrleute hatten frei.