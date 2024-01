Einen Tag nach dem Brand eines Busses in der Ortsmitte von Imsweiler sind nur noch Rußspuren auf dem Asphalt und dem benachbarten Wohnhaus zu sehen. Die Straße wurde wieder freigegeben, alle angrenzenden Häuser sind nach Auskunft der Polizei in Kaiserslautern weiterhin bewohnbar. Nach Mitteilung der Feuerwehr haben Fassade und Dach eines Hauses Schaden genommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, vermutlich lag ein technischer Defekt vor. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

