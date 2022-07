Sozialkritik, Komödie und Märchenparodie: In dem von AG-Leiterin und Schülern selbst geschriebenen Theaterstück „Hänsel und Gretel sind nicht allein“ wird das Märchen in das 21. Jahrhundert versetzt – und die Proben der Weierhofer Theater-AG zwischenzeitlich ins Internet.

Zwei Familien wollen ihre Kinder los werden, aber aus ganz verschiedenen Gründen. Auf der einen Seite stehen Hänsel und Gretel, deren Stiefmutter die beiden an Kinderhändler verkaufen will. Auf der anderen Seite Hans und Greta, da Hans Ärger in der Schule hat, muss er in ein Boot-Camp, ein Umerziehungslager. Das Märchen „Hänsel und Gretel“ hat von der Mittelstufen-Theater-AG des Gymnasiums Weierhof nicht nur eine komplett neue zeitliche Einordnung bekommen, sondern auch noch eine zweite Familie.

„Im ersten Akt geht das Stück eher Richtung Sozialdrama“, erklärt Elisabeth Hecker-Bretschneider, Leiterin der Theater-AG. „Der zweite Teil wird dann märchenhaft, auch etwas schrill, und entwickelt sich in Richtung sozialkritische Komödie.“ Eine Hexe gibt es natürlich auch, allerdings ohne Zauberkräfte. Das Hexenhaus aus Süßigkeiten wird in einen Kiosk umgewandelt, der mit freiem Wlan, Schnitzeltag und Starbucks-Kaffee lockt.

Mimik per Video verfeinert

14 Schüler von der siebten bis neunten Klassen werden bei der Aufführung des Stücks auf der Bühne stehen. Der Weg dorthin war gar nicht so einfach, denn dazwischen lag die lange Pandemiephase. „Wir waren während des Lockdowns die Einzigen, die noch weiter geprobt haben“, erzählt Hecker-Bretschneider von zahlreichen Videokonferenzen. Anfangs wurden vor allem Ideen gesammelt, wie das Stück aussehen soll, berichtet Roman Brandschert. Im Stück schlüpft er in die Rolle des reichen Stiefvaters, der mit seinem Stiefsohn Hans ein gewaltiges Problem hat.

„Wir konnten nur wenig spielen. Aber wir haben zwischendurch zum Beispiel Improvisationsübungen gemacht. Oder mal das Mikrofon ausgeschaltet und uns allein auf unsere Mimik konzentriert“, ergänzt Sahra Akar, die die böse Stiefmutter von Hänsel und Gretel spielt. Vivien Janson, im Theater als Hans unterwegs, erzählt, dass es auch einige Neubesetzungen gab. „Fast die Hälfte ist weg, weil sich das mit Stück wegen der Pandemie so lange hingezogen hat.“ Hinzu kommt, dass die Theater-AG nur einmal in der Woche zusammen proben kann.

Klischees aufbrechen

Vor der Uraufführung stehen deswegen noch einige längere Proben an, auch der viele Text muss gelernt werden. Das Bühnenbild wird eher minimalistisch sein, aber die Kostüme sollen einiges hermachen. Da es auch Doppelbesetzungen gibt, wird hinter der Kulisse viel Hektik herrschen. Trotzdem ist Hecker-Bretschneider zuversichtlich, dass ihre AG-Schüler ein tolles Stück aufführen wird, das zudem eine wichtige Botschaft hat: „Es geht uns darum, Klischees aufzubrechen, zum Beispiel, dass reiche Menschen immer böse sind und arme gut“, erklärt die AG-Leiterin.

Info

Die Uraufführung des Stücks „Hänsel und Gretel sind nicht allein“ gibt es am Mittwoch, 20. Juli, in der Aula des Gymnasiums Weierhof. Die zweite Aufführung findet am Donnerstag, 21. Juli, statt. Beide Aufführungen beginnen um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.