Zu Wochenbeginn herrschen über Mitteleuropa nur geringe Luftdruckunterschiede. Die Sonneneinstrahlung führt zur Erwärmung der unteren Luftschichten, während es in der Höhe vergleichsweise kalt bleibt. Die dadurch entstehende Labilität sorgt für Schauer. Ab Mittwoch bringt ein von Südskandinavien nach Polen ziehendes Tief einen weiteren Schub polarer Luft, die jedoch von den Britischen Inseln her unter Hochdruckeinfluss gelangt. Der Frühling tut sich in unserer Region weiterhin schwer.

Vorhersage Montag:

Nach Auflösung anfänglicher Restwolken scheint zunächst die Sonne, bevor sich gegen Mittag mächtigere Quellwolken mit örtlichen Regengüssen entwickeln. Die Temperaturen können gegenüber dem Wochenende etwas ansteigen. Im Laufe des Abends klart der Himmel wieder auf.

Dienstag:

Nach kühler Nacht mit Bodenfrostgefahr gibt es tagsüber eine aprilwettrige Mischung aus Sonne und dickeren Haufenwolken. Stellenweise gehen Schauer nieder, vereinzelt auch in Verbindung mit Blitz und Donner, sowie Hagel. Dazu wird es tagsüber recht mild.

Mittwoch:

Heute wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab. Örtlich treten Schauer auf. In der von Norden einströmenden etwas kühleren Luftmasse können sich auch wieder Hagelkörner unter die Tropfen mischen. In der Nacht auf Donnerstag gehen die Temperaturen unter klarem Sternenhimmel weiter zurück und es kann wieder leichten Frost geben.

Weiterer Trend:

Heute ziehen von Norden gelegentlich Wolkenfelder vorüber. Es sollte aber in der Regel trocken bleiben. Zwischendurch wagt sich auch mal die Sonne hervor. Die Temperaturen bleiben sehr verhalten. Am Freitag und Samstag wechseln sich bei auffrischendem Nordostwind Sonne und Wolken ab. Regen fällt kaum. Am Sonntag werden die Wolken insgesamt dichter und es kann hin und wieder tröpfeln. Es bleibt weiterhin kühl.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 3 bis 6, Dienstag 2 bis 5, Mittwoch 4 bis 7, Donnerstag -3 bis 0.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 13 bis 16, Dienstag 15 bis 18, Mittwoch 13 bis 16, Donnerstag 10 bis 13.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 60 bis 70, Dienstag 60 bis 70, Mittwoch 50, Donnerstag 10 bis 20.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 1 bis 5, Dienstag 1 bis 5, Mittwoch 0 bis 3, Donnerstag 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 6 bis 7, Dienstag 7 bis 8, Mittwoch 6 bis 7, Donnerstag 3 bis 4.

Windrichtung und Stärke: Montag Variabel 2 bis 3, Dienstag Variabel 2 bis 3, Mittwoch Nord 3 bis 4, Donnerstag Nord 3 bis 4.