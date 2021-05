11.355 Euro sammeln Kinder der Jahrgangsstufe fünf bis sieben des Gymnasiums Weierhof bei einem Spendenlauf für das SOS Kinderdorf. Warum dabei nicht nur das Wetter, sondern auch Handys plötzlich unwichtig werden und sich Kinder zu Superhelden verwandeln.

„Laufen – aber sicher“ lautete das Motto des Spendenlaufs am Gymnasium Weierhof im Dezember. „Das war zweideutig gemeint“, berichtet Sportlehrerin Kristin Lerzer, die den Lauf organisiert hat. Zum einen stehe das „aber sicher“ dafür, dass man gerne für einen guten Zweck laufe und zum anderen, dass man alle Hygienemaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie einhalte. Denn der Lauf fand im Dezember statt – noch vor den Schulschließungen aufgrund der Pandemie. „Es war als Weihnachtsspendenlauf gedacht“, erzählt Lerzer, doch durch die Schulschließung sei eine Geldübergabe im Dezember nicht mehr möglich gewesen.

„Die Aktion ging über zwei Wochen“, fügt sie hinzu. Die insgesamt zwölf Klassen der Jahrgangsstufen fünf bis sieben seien jeweils eine Zeitstunde um den Sportplatz gelaufen und haben dabei versucht, so viele Runden wie möglich zu absolvieren. Kristin Lerzer begeistert rückblickend vor allem das gute Miteinander zwischen Schülern, Lehrern und Eltern: „Meine Sportkollegen haben den von ihnen geplanten Unterrichtsstoff über den Haufen geworfen und den Lauf in einer Doppelstunde Sport durchgeführt, die Schüler haben alles gegeben, da sie wussten, dass es für einen guten Zweck ist, und die Eltern haben die Spenden zusammengetrieben.“

„Abwechslung zum Schulalltag“

Und da der Sportunterricht fest im Stundenplan der Schüler integriert ist, konnte man sich das Wetter für den Lauf nicht aussuchen. Doch alle haben tapfer durchgehalten. So ist auch die 5. Klasse von Frau Lerzer im Regen gelaufen: „Ich habe deshalb jetzt noch ein schlechtes Gewissen“, fügt die aufgeschlossene Lehrerin hinzu. Tatjana Rausch, ebenfalls Sportlehrerin am Gymnasium Weierhof, ist ebenfalls begeistert von der Leistung ihrer Schüler. Zur Belohnung gab es nach dem Lauf Mandarinen und Schokolade für die fleißigen Läufer.

Glück mit dem Wetter hatte Anton Weinmann aus der 5c. „Es war strahlender Sonnenschein“, erzählt er von seinem Lauf, fügt dann jedoch hinzu: „Aber auf der Bahn war etwas Frost.“ Wenigstens sei es allen beim Laufen dann nicht so heiß gewesen. Doch was genau begeisterte ihn so am Lauf? „Es war eine richtig schöne Abwechslung zum Schulalltag“, sagt Anton entschlossen. „Das hat nicht einfach nur Spaß gemacht, sondern wir haben damit anderen geholfen“, berichtet er stolz. Außerdem gefiel ihm die Umsetzung: „Wir durften auch Bälle mitnehmen, mal eine kleine Pause machen und sogar Musik hören. Nur ich habe ausgerechnet an dem Tag mein Handy vergessen“, erinnert sich der Schüler. Das war scheinbar dann aber gar nicht mehr so wichtig, denn er ist trotzdem neun Runden gelaufen.

Geld für das SOS Kinderdorf in Eisenberg

„Schnee und Regen“, lautet prompt die Antwort von Anna Lebkücher auf die Frage, wie das Wetter bei ihrem Lauf war. Die Schülerin besucht die 5b und trotz der Witterung schwärmt sie vom Spendenlauf: „Es war ein schönes Erlebnis, man hat etwas Gutes für andere, aber auch für sich selbst getan.“ Wie sie es denn schaffte, bei dem nasskalten Wetter überhaupt durchzuhalten? „Ich habe mich zusammengerissen und mit selbst gesagt: ,Du schaffst das.’ Und ich wusste, dass meine Familie an mich glaubt. Das hat mir geholfen“, berichtet sie stolz. Für beide Schüler spielte Corona keine Rolle während des Spendenlaufs: „Wir konnten immer Abstand halten, wir waren ja draußen“, so Anton Weinmann. „Wir haben als Klasse, als Jahrgang, als Schule etwas Gutes getan, das war schön“, resümiert Anna ihre Erfahrungen und fügt etwas schüchtern hinzu: „Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie ein Superheld.“

Und das dürfen die Schüler auch, denn sie haben 11.355 Euro gesammelt. Die Spende geht an das SOS Kinderdorf in Eisenberg. „Es war uns wichtig, dass das Geld regional gespendet wird“, so Kristin Lerzer, die mit ihrem Engagement nicht nur die Empfänger der Spende, sondern auch ihre Schüler glücklich gemacht hat.