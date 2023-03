Dass Mädchen und Frauen einmal im Monat ihre Periode bekommen, können sie sich nun mal nicht aussuchen. Ändern lässt sich aber, dass auf öffentlichen Toiletten nur selten Binden und Tampons zur Verfügung stehen. Das Gymnasium Weierhof geht diesbezüglich nun mit gutem Beispiel voran.

Wer Binden oder Tampons zuhause vergessen hat, muss sich im Gymnasium am Weierhof in Bolanden nun keine Sorgen mehr machen: Seit ein paar Wochen gibt es auf der Mädchentoilette einen Hygienespender, an dem sich die Schülerinnen kostenlos bedienen können.

Monatshygieneartikel wie Tampons und Binden sind teuer. Auf diese zahlten Verbraucherinnen bis 2020 19 Prozent Mehrwertsteuer. Mittlerweile wurde sie für diese Produkte auf sieben Prozent gesenkt. In anderen Ländern – etwa in Irland oder Großbritannien – wird jedoch gar keine Steuer auf Monatshygieneartikel erhoben. In Schottland sind Binden und Tampons in Schulen und städtischen Einrichtungen sogar kostenlos.

Nicht einfach, einen Spender zu finden

„Binden und Tampons zu haben ist wie eine Toilette zu haben. Es ist ein körperliches Bedürfnis und man kann es sich nicht aussuchen“, sagt Schülerin Victoria Sigwart von der Schülervertretung (SV) des Weierhof-Gymnasiums im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die SV hat den Automaten mit den Hygieneartikeln realisiert, Unterstützung bekamen sie dabei von Vertrauenslehrerin Sabrina Willig.

„Das größte Problem war die Frage, woher wir die Produkte kostenlos bekommen“, berichtet Willig. Die Artikel nur gegen Bezahlung herauszugeben kam nicht in Frage, denn alle Schülerinnen sollen sich ohne Hürde daran bedienen können. Der Plan für dieses Angebot bestand schon im vorigen Jahr, es konnte jedoch kein Spender gefunden werden. Jetzt hat es aber geklappt: Der Edeka-Einkaufsmarkt Röss in Albisheim stellt unentgeltlich Binden und Tampons zur Verfügung. Die erste Lieferung, ein Karton mit Artikeln im Wert von zirka 60 Euro, hat das Gymnasium bereits bekommen.

Sorge der Schulleitung bislang unbegründet

Bei den Schülerinnen kommt der Hygienespender gut an. „Vor allem die Oberstufenschülerinnen sind happy“, sagt Schülersprecherin Laura Bauer. Sie hat als Mitglied der SV ebenfalls dazu beigetragen, dass die Idee erfolgreich umgesetzt werden konnte. Schon nach einer Woche mussten die Binden aufgefüllt werden. Insgesamt passen in den Spender 50 Binden und 150 Tampons.

Etwas Sorge hatten Schulleitung und manche Lehrer, dass die Hygieneartikel möglicherweise herumgeworfen oder zu sonstigem Blödsinn missbraucht würden. Doch bislang ist nichts dergleichen geschehen, seitens der Schülerinnen werde die Aktion sehr wertgeschätzt, betont Vertrauenslehrerin Sabrina Willig. Sie ist vor dem Aufhängen des Spenders durch alle Klassen gegangen und hat die Schülerinnen für einen sorgsamen Umgang sensibilisiert. Dabei habe sie auch gemerkt, dass die Periode gerade bei jüngeren Schülern noch immer ein Tabuthema ist. Manchen Mädchen sei es unangenehm darüber zu sprechen, vor allem wenn Jungs dabei sind.

Thema Periode aus der Tabuzone holen

Auch unter den Erwachsenen sei es offenbar nicht jedem nicht bewusst, dass ein Bedarf für einen solchen Automaten vorhanden ist. „Vor allem männliche Lehrer haben gefragt, ob so ein Hygieneartikelspender überhaupt genutzt wird“, erzählt Victoria Sigwart. Und Schüler wollten – wenn auch im Scherz – wissen, wieso es dann nicht auch einen Kondomautomaten gebe.

Doch im Gegensatz zu Kondomen sind Tampons und Binden nun mal Produkte, die Schülerinnen auch während der Unterrichtszeit benutzen müssen. Dass diese Artikel im Gymnasium Weierhof jetzt kostenlos zur Verfügung stehen, darüber sind Laura Bauer, Victoria Sigwart und Sabrina Willig jedenfalls sehr froh. Sie hoffen, dass dieses noch (zu) seltene Angebot rege genutzt und gleichzeitig auch das Thema Periode ein wenig aus der Tabuzone herausgeholt wird.