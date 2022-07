Zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung von Gonbach wird es in der Gemarkung eine Funkstation geben. Der Ausbau für den Mobilfunk sei eine Aufwertung für den Ort, betonte Ortsbürgermeister Jürgen Berberich (CDU).

Im Vorfeld der Abstimmung wurden die Ratsmitglieder über den Standort und die Art der Funkstation informiert. Mit klarer Mehrheit stimmten die Räte dafür. Auch die Standortfrage war recht schnell geklärt, so dass die verfahrensrechtliche Schritte eingeleitet werden konnten.

Die Funkstation wird auf einer Teilfläche des gemeindlichen Grundstücks neben dem Gebäude des Jugend- und Freizeit-Clubs errichtet. Bauträger ist die Firma Vantage Towers. Benötigt wird eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern, so der Antragsteller. Eine Funkstation setzt sich aus mehreren Komponenten wie Versorgungseinheiten und Antennenträger zusammen. Das genaue Ausmaß der baulichen Anlage wird erst nach Abschluss der Detailplanung bekannt.

Höhe des Gebäudes noch unklar

So hängt auch die Höhe des Gebäudes von der Funknetzplanung ab. Die näheren Einzelheiten werden dann in einem Vertrag zwischen der Betreiberfirma und der Ortsgemeinde geregelt und festgeschrieben. „Mit dieser Funkstation wird hauptsächlich der Bedarf von Gonbach abgedeckt“, betonte der Ortsbürgermeister. Über die Gemarkung hinausgehende Versorgungen würden aber gerne geleistet und beeinträchtigten keineswegs die Versorgung im Ort, fügte er an.