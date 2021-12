Die Gutenbergschule Göllheim lädt zu zwei Infoabenden ein. Die erste digitale Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 15. Dezember, um 19 Uhr statt. Es geht um die Allgemeine Fachhochschulreife an der Fachoberschule Göllheim mit den Bereichen Wirtschaft und Gesundheit. Anmeldung per E-Mail an d.hilbert@rsplusfos-goellheim.de.

Der Informationsabend für die neuen Fünftklässler im Schuljahr 2022/23 findet am Donnerstag, 16. Dezember, ebenfalls um 19 Uhr statt. Anmeldung per E-Mail an c.zils@rsplusfos-goellheim.de.

Nach der Anmeldung bekommen die Interessierten einen Link zur digitalen Plattform zugesendet. Weitere Informationen gibt es unter www.gutenbergschule-goellheim.com.

