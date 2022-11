Die Gutenbergschule, Realschule plus und Fachoberschule, lädt zukünftige Fünftklässler und Fachoberschüler gemeinsam mit ihren Eltern für dem morgigen Freitag zum Tag der offenen Tür ein. Von 15 bis 17 Uhr können Interessierte die Schule besichtigen und Einblicke in den Unterricht erhalten. Außerdem werden die Fachräume präsentiert, es gibt Ausstellungen und Mitmachstationen, Infoveranstaltungen und Schulhausführungen. Um 15.15 Uhr startet in der Aula ein Programm mit Vorträgen und Vorführungen. Es besteht die Gelegenheit mit der Elternvertretung, der Schulleitung, Schülern und Lehrern und LehrerInnen ins Gespräch zu kommen. Dazu gibt es zahlreiche Infostände, Kaffee und Kuchen, Glühwein, Kinderpunsch und Würstchen vom Grill.