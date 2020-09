Die Gutenbergschule in Göllheim geht ab Donnerstag wieder in den Regelbetrieb. Das teilt das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises mit. Konkret bedeutet das, dass alle Jahrgänge wieder an der Schule unterrichtet werden. Die getesteten Schüler müssen allerdings bis einschließlich Dienstag, 29. September, in häuslicher Quarantäne bleiben. Möglich sei dies, weil sich alle Corona-Abstriche an der Realschule plus als negativ erwiesen hätten. Die Behörde weist weiter darauf hin, dass der Ganztagsbetrieb bis zu den Herbstferien ausgesetzt werde, eine Notbetreuung aber organisiert sei.