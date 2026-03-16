Der TVK „ballert“ sich mit hohem Tempo und großer Korb-Gier den angestauten Frust von der Seele. Nach der Hinspielniederlage gibt’s ein sehenswertes Offensiv-Spektakel.

Revanche geglückt – und wie! Mit einem 103:64 (58:40)-Kantersieg gewann der TV Kirchheimbolanden sein letztes Landesliga-Heimspiel in der Basketball-Saison 2025/2026 gegen die SG Ludwigshafen/ Frankenthal. Das Spiel war beste Werbung für den großen Saison-Nachschlag mit dem Top-Four-Finale um den Pfalz-Pokal, den es im April in der Kleinen Residenz geben wird.

Bei dem eindrucksvoll demonstrierten „Klassenunterschied“ zeigte sich, dass die knappe Hinspielniederlage des TV Kirchheimbolanden nach Verlängerung in der Vorderpfalz ein Ausrutscher war. Im Rückspiel in der Kreisstadt nahm die Mannschaft um Trainerin Eva-Maria Krause-Lott von der ersten Minute an das Heft in die Hand und zeigte ihr wahres Potenzial.

„Wir haben den Gegner von Anfang an einfach überrannt. Anders kann ich das gar nicht beschreiben. Wir hatten ein richtig gutes Play gegen die Zonenverteidigung der Spielgemeinschaft, spielten schnell, kombinierten gut, trafen hochprozentig und erzielten alleine im ersten Viertel 30 Treffer“, freute sich Krause-Lott über den 30:11-Sturmlauf (10.), der der perfekter Auftakt zum „Gute-Laune-Abend“ war. „Die passenden Systeme gegen die gegnerischen Defensiv-Varianten hatten wir extra noch in den Trainingseinheiten am Dienstag und Donnerstag einstudiert. Und der Plan ging richtig gut auf.“

Eine starke Teamleistung

Gute Laune machte die Leistung nicht nur auf der Tribüne, sondern auch im TVK-Team, das sich den Frust aus dem Hinspiel von der Seele ballerte. Besonders schön: Alle TVK-Cracks beteiligten sich am munteren „Scheibenschießen“ und brachten große Energie aufs Feld – eine starke Teamleistung, die schon im ersten Viertel sichtbar wurde, weil sich jeder TVK-Spieler in die Punkteliste eintrug.

Tempo und große Korb-Gier hielten die TVK-Cracks über das komplette Spiel hoch. In jedem Viertel erzielten die Einheimischen über 20 Zähler. Besonders effizient im Abschluss zeigten sich die Krause-Lott-Schützlinge in der ersten Halbzeit, als insgesamt fast 60 Punkte gelangen. Zwei kleine Wermutstropfen gab es, doch diese belasteten die TVK-Trainerin bei der hohen Führung nicht besonders: Erstens die relativ schwache Freiwurfausbeute (31/16, 52 Prozent) und zweites die unkonzentrierte Verteidigung im zweiten Viertel, in dem den Gästen 29 Treffer gelangen.

„Da erzielte die SG einige Dreier. Dafür ist sie bekannt. Doch wir waren da nicht so weit weg vom Gegenspieler, hatten immer eine Hand im Wurf“, erzählte Eva-Maria Krause-Lott. „Insgesamt spielten wir eine gute Defensive, gewannen die meisten Zweikämpfe und holten viele Rebounds. Das war ein Grund, warum wir den Gegner gerade mal bei rund 60 Treffern hielten und am Ende deutlich gewinnen konnten. Vorne spielten wir richtig gut zusammen. Das lief phasenweise echt genial. Und wir nutzten nicht einmal alle Möglichkeiten und hatten reichlich Chancen für noch mehr Treffer auf der Hand. Das Team hat sich im letzten Heimspiel mächtig ins Zeug gelegt. Das war wirklich eine ganz starke Vorstellung von unseren Jungs.“

Dreyer mit 33 Punkten

Kirchheimbolandens Übungsleiterin Krause-Lott war zufrieden. So bauten die glänzend aufgelegten TVK-Korbjäger nach Seitenwechsel mit einer starken Vorstellung in Abwehr und Angriff den Vorsprung in jedem Viertel um mindestens zehn Zähler weiter aus und schraubten so den Sieg am Ende auf fast 40 Punkte Differenz in die Höhe.

„Tom Dreyer hatte sicherlich in der ersten Halbzeit einen Lauf und traf besonders gut. 23 seiner insgesamt 33 Punkte erzielte er alleine in Hälfte eins. Dennoch kann ich niemanden herausheben, weil einfach alle fast gleichmäßig lang spielten, alle sehr gut performten und alle einen entscheidenden Anteil an diesem deutlichen Sieg hatten“, erklärte TVK-Trainerin Krause-Lott. „Bei uns gibt es kein Eins-gegen-fünf-Gespiele. Bei uns spielt das ganze Team und punktet das ganze Team. Die Mannschaft hatte auf dem Feld miteinander viel Spaß, das spürte man deutlich. Wir sorgen für Korbgefahr von allen Positionen und sorgen so immer wieder für Überraschungsmomente. Das war eine schöne, richtig gute Mannschaftsleistung.“