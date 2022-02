Rund 332.000 Euro wird die Sanierung der Fenster in der Georg-von-Neumayer-Schule in Kirchheimbolanden kosten. Eingeschlossen sind dabei auch die nachträglich angefallenen Kosten für eine Eingangstür an der Turnhalle einschließlich zweier Fenster im Eingangsbereich sowie die für Sonnenschutzarbeiten. Der Kreisausschuss hat diese Ausgaben genehmigt. Die gesamte energetische Sanierung der Schule, die rund 555.000 Euro kostet, wird vom Land mit 499.800 Euro bezuschusst.