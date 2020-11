Dass die Georg-von-Neumayer-Schule einen Lockdown-Tag geprobt hat, hat sich jetzt eindeutig ausgezahlt. Es war beeindruckend, dass die Klassen, die in Quarantäne geschickt wurden, sofort am nächsten Tag von zuhause aus unterrichtet werden konnten. Und nun ist es sogar noch wichtiger geworden, weil die Realschule plus sich Mitte der Woche dazu entschlossen hat, alle Klassen ab der Siebten in den Digitalunterricht zu schicken. Die ersten Erkenntnisse aus dem Probetag konnten bis zu dieser Phase schon umgesetzt, die ersten Fehler ausgemerzt werden, sodass es für die meisten Schüler kein Problem sein sollte, dem Unterricht zu folgen. Die Georg-von-Neumayer-Schule zeigt sich in dieser Phase gut organisiert und geht beispielhaft voran.