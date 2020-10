Im Rahmen der Gurs-Gedenkveranstaltungen, die sich mit den Spuren jüdischer Bürger in der Nordpfalz befassen, wird am morgigen Mittwoch in Rockenhausen eine alternative Stadtführung angeboten.

Um 15 Uhr beginnt am Bahnhof ein Rundgang durch die Altstadt. Luise und Egon Busch vom Nordpfälzer Geschichtsverein werden den jüdischen Friedhof und andere bekannte Plätze und Häuser aus einer ungewohnten historischen Perspektive vorstellen. An Familien und bekannte Einzelpersonen wird erinnert, ihr Mitwirken in Vereinen und im gesellschaftlichen Leben, in der jüdischen Gemeinschaft und Tradition, in Handwerk und Handel werden näher beleuchtet.

Weitere Informationen über die Veranstaltungsreihe in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land können unter Telefon 06361 8284 erfragt werden. Die Besucher werden gebeten, die aktuellen Corona-Regeln einzuhalten.