Der Schauspieler Rainer Furch ist am Mittwoch ab 19 Uhr zu Gast in der protestantischen Peterskirche für eine ganz besondere Lesung: Furch liest aus dem Buch „Gerettet“ von Carl Hausman.

Die Lesung steht in engem Bezug zur Ausstellung „Gurs 1940“, die zur Zeit anlässlich der Kirchheimbolander Friedenstage im Museum im Stadtpalais zu sehen ist und an die Deportation auch der Nordpfälzer Juden ins südfranzösische Lager Gurs durch die Nazis erinnert. Die Wanderausstellung, die auch in Rockenhausen schon zu sehen war, wurde hier noch ergänzt um Details aus Kirchheimbolanden.

Carl Hausman gilt als der einzige Kirchheimbolander Jude, der den Holocaust überlebt hat. Er hatte nach Flucht und Kriegszeit in den USA eine neue Heimat gefunden, wo er vor wenigen Monaten gestorben ist. In dem Buch fasst er seine Erlebnisse zusammen, darunter die Deportation und die Zeit im Lager, aus dem er fliehen und dank der Hilfe einer französischen Bauernfamilie als Einziger seiner Familie überleben konnte.

Musikalisch begleitet wird die Lesung von Angelika Tropf und Marianelli und Sebastian. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Es gilt die 2G-Regel.