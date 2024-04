Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg hat der SV Gundersweiler mit 6:1 (3:0) gegen den TuS Ramsen gewonnen. Damit schiebt sich das Team von Spielertrainer Michael Hammerschmidt auf den zweiten Tabellenplatz vor.

Bei warmem und sonnigem Wetter sahen etwa 130 Zuschauer am Sonntagnachmittag von Anfang an eine recht einseitige Partie, in der die Heimmannschaft des SV Gundersweiler dominierte. Gegner TuS Ramsen kam nicht