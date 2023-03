Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass die katholische Kirche gar nicht alt und staubig ist, zeigt Pfarrer Josef Metzinger regelmäßig mit seiner Jugendarbeit. Zuletzt war er mit 18 Jugendlichen und Betreuern in Barcelona. Ein Höhepunkt: der Gottesdienst in der Sagrada Família, den nicht viele Gruppen in dem Wahrzeichen Barcelonas feiern dürfen.

Erstaunt war die Gruppe aus der Pfalz vor allem vom Inneren der römisch-katholischen Basilika Sagrada Família, deren Bau 1882 begonnen wurde. „Ich dachte da ist es dunkel