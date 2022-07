Der Gemeinderat Oberndorf ändert die Steuerhebesätze für die Haushaltsjahre 2023 und 2034 nicht.

Ortsbürgermeisterin Claudia Charlotte Linn verwies darauf, dass die Erhöhung von der Kommunalaufsicht verlangt wird. Doch auch die Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A (Landwirtschaft) mit 345, Grundsteuer B (Wohnhäuser) mit 465 und der Gewerbesteuer mit 380 Prozent, die Grundlage für die Schlüsselzuweisung des Landes und der Berechnung der Umlagen sind, stimmten den Rat nicht um. Letztlich wurden die Hebesätze einstimmig wie bisher auch für das Jahr 2023 und 2024 beschlossen: Grundsteuer A 300, Grundsteuer B 365 und Gewerbesteuer mit 365 Prozent. Die Hundesteuer wurde mit 48 Euro für den ersten, 72 Euro für den zweiten und 120 Euro für jeden weiteren Hund in bisheriger Höhe beibehalten.

Wegebaubeiträge hebt die Gemeinde keine, die Unterhaltung der Wirtschaftswege erfolgt aus Jagdpachtmitteln. An investiven Maßnahmen wurden festgelegt: Anschaffung eines Aufsitzmähers für 6000 Euro in 2023 und weitere Geräte nochmals 2000 Euro in 2024. Einiges muss auf dem Friedhof erneuert werden, in jedem Jahr sollen dafür pauschal 8000 Euro eingeplant werden.

Für die Anbringung eines Radschutzstreifens werden 5000 Euro eingeplant (2023) und für verkehrsberuhigte Maßnahmen im Ortsbereiche sollen 5000 Euro eingesetzt werden im Jahr 2024. Für den Kinderspielplatz werden 3000 Euro (2023) und 2000 Euro (2024) verplant. Größere Unterhaltungsmaßnahmen stehen an Wirtschaftswegen an, hier wurden 14.000 Euro verplant, die aus der vorhandenen Jagdpachtrücklage finanziert werden können.

Die Dorfmoderation wurde vom Rat zurückgestellt. Ebenso fand die von Linn vorgeschlagene komplette Erneuerung des Daches der Dorfgemeinschaftshalle (100.000 Euro), das undicht ist. Das Kücheninventar der Dorfgemeinschaftshalle soll in den beiden kommenden Jahren ergänzt werden. Je 1000 Euro wurden vom Rat einstimmig genehmigt.