Obwohl der Satz der Grundsteuer B erst im vorigen Dezember von 380 auf 420 Prozent angehoben worden ist, wird sie auf Verlangen der Kommunalaufsicht und des Landes nun schrittweise weiter erhöht. Das hat der Seelener Gemeinderat mehrheitlich beschlossen.

Für dieses Jahr steigt der Satz auf den vom Land geforderten Nivellierungssatz von 465 Prozent, 2024 wird er dann auf 500 Prozent angehoben. Der Haushalt weist für 2023 ein voraussichtliches Minus von 23.596 Euro aus, für kommendes Jahr wird mit einem Plus von 5125 Euro gerechnet.

Positiv ist der Einwohnerzuwachs von 16 Personen innerhalb eines Jahres auf 156 Einwohner (Stand 30. Juni 2022). Übertragen wurden Finanzmittel von 2000 Euro für den Spiel- und Bolzplatz sowie 11.500 Euro für die Sanierung des Kellers im Dorfgemeinschaftshaus. Höhere Energiekosten schlagen mit 4380 Euro zu Buche. 18.500 Euro sind für Ausbesserungsarbeiten an Wirtschaftswegen, 17.000 Euro für eine neue Umzäunung am Kinderspielplatz veranschlagt. In den Einnahmen für 2023 sind 140.000 Euro aus dem beabsichtigten Verkauf der früheren Lehrerdienstwohnung enthalten.

140.000 Euro Investitionskredite sind an Banken zurückzuzahlen, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 895 Euro. Liquiditätskredite von knapp 170.000 Euro sind an die VG-Kasse zurückzuzahlen.