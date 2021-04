Ramsen: Die Eigentümer von Grundstücken und Wohngebäuden müssen sich auf deutliche Mehrkosten bei der Grundsteuer einstellen. Deren Hebesätze sollen bis 2024 auf 500 Prozent (Grundsteuer B) angehoben werden. Das empfiehlt der Hauptausschuss dem Gemeinderat, der am Montag tagt. Das Wort „Erpressung“ fiel in der Beratung recht häufig.

Nein, Ramsen steht mit seinem Problem nicht allein da. In fast allen Gemeinde im Donnersbergkreis machen die Finanzwächter der Kommunalaufsicht derzeit Druck: Gemeinden sind gehalten, ihre steuerlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um ihre gebeutelten Haushalte möglichst auszugleichen. Dass das Land Rheinland-Pfalz die Kommunen seit vielen Jahren finanziell nicht auskömmlich ausstattet, das ist gerichtlich zwar bestätigt, nachdem es vom Kreis Kaiserslautern und der Stadt Pirmasens verklagt wurde und verloren hat. Doch das Land hat zwei Jahre Zeit, das Problem zu beheben. Kurzfristig müssen die Gemeinden daher der Forderung der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Folge leisten und die Steuern eben anpassen.

„Warum sitze ich überhaupt hier, wenn ich keine Entscheidung treffen kann und vom Kreis gezwungen werde, einer Steuererhöhung, die ich eigentlich ablehne, zuzustimmen“, hinterfragte zum Beispiel SPD-Ratsmitglied Helmut Pätzold das Prozedere. Ortsbürgermeister Arnold Ruster (FWG) schlug in dieselbe Kerbe. „Wenn wir uns nicht beugen, dann müssen wir davon ausgehen, dass unsere Haushalte nicht mehr genehmigt werden und wir mit Einzelentscheidungen alle Projekte genehmigen lassen müssten“, erklärte er. „Damit stünde dann sogar unser Baugebiet auf der Kippe, da die Gemeinde zur Anschub-Finanzierung Kredite braucht und auch unser Haushalt in absehbarer Zeit keine Überschüsse ausweisen wird.“

Kein Widerstand geduldet

Der Bürgermeister berichtete von einer Dienstbesprechung am 16. Dezember, bei der seitens des Kreises deutlich gemacht worden sei, dass Widerstand gegen die Anhebung der Steuerhebesätze nicht geduldet werde. Vor allem die Grundsteuer B werde der Gemeinde mehr Geld in die Kasse spülen. Es sei von 74.000 Euro die Rede gewesen – sofern der geforderte Maximalsatz von 500 Prozent erreicht werde. Das von Jürgen Rödel (FWG) vorgetragene Argument, dass die Erhöhung pro Jahr bei den meisten Grundstücken maximal 15 bis 20 Euro ausmache, greife nicht, denn auch für kleine Grundstücke bedeute die mehrfache Anhebung über die vier Jahre fast eine Verdopplung der Grundsteuer, im Vergleich zum derzeitigen Hebesatz von 365 Prozent. „In Zeiten von Corona ist das das falsche Signal an die Bürger“, sagte Armin Litwitz (FWG). Er sprach frei heraus von einer „Erpressung“ der Kommunen.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl dennoch die Anpassung, die vorsieht, die Grundsteuer A (derzeit 300 Prozent) und Grundsteuer B (derzeit 365 Prozent) bis 2024 auf jeweils einen Hebesatz von 500 Prozent anzupassen. Auch der Doppelhaushalt 2021/22, der in diesem Jahr ein Defizit von knapp 483.000 Euro vorsieht und 2022 noch eines von 334.000 Euro ausweist, wurde dem Rat zur Annahme empfohlen. Die Kreisverwaltung war gestern nicht für eine Stellungnahme erreichbar.