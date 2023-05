Am Donnerstag zwischen 10 und 14 Uhr wurden an einem Grundstück in der Gartenstraße mehrere L-Steine einer Grundstücksbegrenzung beschädigt. Der Schaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei vermutet, dass er von einem LKW verursacht wurde. Hinweise zur Klärung werden unter der Telefonnummer 06361 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |rhp