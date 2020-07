Mehrere Grundschulen aus dem Wahlkreis der SPD-Landtagsabgeordneten Jaqueline Rauschkolb werden zum Beginn des neuen Schuljahrs ins Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ aufgenommen. Zusagen haben die Grundschulen Marnheim, Göllheim, Bolanden-Dannenfels, Sippersfeld, Kriegsfeld, Carlsberg und Altleiningen bekommen. An Medienkompetenz-Schulen lernen Kinder, sich sicher und selbstbestimmt im digitalen Raum zu bewegen. Bereits ab der ersten Klasse sollen die Grundschüler fit gemacht werden im Umgang mit digitalen Endgeräten. „In der digitalen Welt ist Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz“, sagt Rauschkolb. 266 Grundschulen wurden neu in das Landesprogramm aufgenommen. Mehr als zwei Drittel aller Grundschulen im Land sind bereits Medien-Kompetenz-Schulen. 653 Grundschulen nehmen bislang am Landesprogramm teil. Bis 2023 sollen alle Grundschulen in Rheinland-Pfalz dabei sein. Für die Anschaffung von Tablets und Laptops erhalten die Schulen jeweils 7.500 Euro.red/jös