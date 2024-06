Bei gutem Wetter nahmen am vergangenen Dienstag zehn Mädchenmannschaften von Grundschulen aus dem Donnersbergkreis in Zellertal an einem Fußballturnier der besonderen Art teil.

Gespielt wurde in Zellertal auf zwei Kleinspielfeldern mit Bande, die verhinderte, dass der Ball ins Aus geht und damit für ständige Bewegung auf dem Platz sorgte. Gesponsort wurde das Turnier von der Fritz-Walter-Stiftung, die seit vielen Jahren sogenannte „Kanälchers“-Turniere auf Kleinspielfeldern durchführt. Nach dem Vorbild von Fritz Walter, der mit seinen Brüdern und Freunden auf der Straße Fußball spielte und die Kanäle im Bürgersteig als Tore nutzte, soll dadurch der Spaß an der Bewegung und am Fußballspielen in den Mittelpunkt gerückt werden.

Das hat in Zellertal, wie auch im Vorjahr schon, wieder super geklappt. Das in Verantwortung des Schulsportreferats der ADD Neustadt und von Patrick Schmidt (Fachberater für den Schulsport im Donnersbergkreis) mit Unterstützung von Sonja Morgenstern (Sportlehrerin Grundschule Zellertal) organisierte Turnier sorgte für beste Unterhaltung.

Die Mädels kämpften in zwei Fünfer-Gruppen mit viel Einsatz und lautstarker Unterstützung von den Zuschauern um die besten Plätze für die Platzierungsspiele. Besonders knapp ging es dabei in Gruppe 2 zwischen Göllheim und Kerzenheim zu, die beide je drei Spiele gewinnen konnten und im direkten Vergleich unentschieden spielten. Nur aufgrund des besseren Torverhältnisses kam Kerzenheim ins Finale, musste sich da dann aber mit einem knappen 0:1 den Mädels aus Winnweiler geschlagen geben.

Trotzdem überwog bei allen Mädels während der Siegerehrung die Freude über einen tollen Vormittag. Als Preise bekamen die Spielerinnen der vier erstplatzierten Teams je ein T-Shirt der Fritz-Walter-Stiftung geschenkt.

Die Platzierungen

1. Winnweiler, 2. Kerzenheim, 3. Göllheim und Ramsen, 5. Kirchheimbolanden, 6. Rockenhausen, 7. Sippersfeld und Stetten 9. Zellertal und Marnheim