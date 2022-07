Laufen für einen guten Zweck: Das ist gute Tradition an den Schulen im Kreis. Nun hat die Grundschule Marnheim ihre Kinder für das SOS-Kinderdorf in Eisenberg auf die Piste geschickt. Das Ergebnis ist mehr als beeindruckend.

Die Idee, einen Spendenlauf für das Kinderdorf auszurichten, kam von der Vorsitzenden des Schulelternbeirats, Sarah Koch. Den Vorschlag haben Schulleiterin Mareike Steib und ihr Team sofort aufgegriffen und den Lauf organisiert. Zunächst haben sie den Schülern erklärt, welche Funktion das Kinderdorf hat, warum die Kinder dort und nicht bei ihren Familien leben. „Das hat die Kinder sehr berührt und sie waren Feuer und Flamme, diese Arbeit zu unterstützen. Denn gerade Geld für besondere Ausgaben gibt es immer zu wenig“, so Mareike Steib.

Nicht nur „Profis“ können punkten

Der gute Zweck ist das eine – aber auch der sportliche Ehrgeiz der Schülerinnen und Schüler war geweckt. Über Wochen stand Laufen auf dem Trainingsprogramm. Ob schnelles Gehen, Joggen oder Rennen: Alles, was ein flottes Vorankommen ermöglicht, war gestattet, damit nicht nur ausgewiesene Leichtathletik-„Profis“ punkten, sondern alle Kinder sich einbringen konnten. Genaue Erklärungen für die Sponsoren, eine Laufkarte und bunte Haargummis als Rundenzähler spornten die Kinder an und trieben sie zu Spitzenleistungen, die selbst die erfahrene Pädagogin nicht erwartet hatte. „Eine Woche lang wurden mir immer wieder neue Rekordzahlen vom Sportplatz gemeldet“, staunte Steib – der Höchstwert waren 24 Runden!

Gestartet wurde gleich morgens, damit die Bedingungen möglichst gleich und angenehm waren – das intervallmäßige Laufen machte allen Freude. Das Rennen war kein Muss, aber doch waren alle in Bewegung für die gute Sache. So haben die 95 Schüler 1302 Runden auf dem Sportplatz gedreht; daraus resultierte eine stolze Spendensumme von 4336,40 Euro für das Kinderdorf. Lehrkräfte und Zuschauer waren begeistert, sogar die Kleinsten der ersten Klasse hielten tapfer mit. Selbstverständlich gab es für die eifrigen Sportlerinnen und Sportler am Ende eine Urkunde und vom Kinderdorf ein kleines Dankeschön, das Yasmin Stockert von der Öffentlichkeitsarbeit überreichte.