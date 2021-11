Ein Grundlagenlehrgang zur Schweinehaltung findet am 23. und 24. November im Hofgut Neumühle bei Münchweiler an der Alsenz in Kooperation mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel statt. Dabei geht es um die Fütterung, Pflege, Haltung sowie Anatomie und Physiologie von Schweinen. Das zweitägige Seminar wird kostenlos angeboten, lediglich für die Übernachtung mit Frühstück und Abendessen fallen etwa 45 Euro an. Es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) mit entsprechendem Nachweis. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine umgehende Anmeldung per Mail mit der Angabe von Namen und Adresse an carolin.lax@dlr.rlp.de.