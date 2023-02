Ende April startet in Kirchheimbolanden ein Grundkurs für ehrenamtliche Betreuer und Interessierte. Veranstaltet wird der Kurs von den beiden Betreuungsvereinen des Donnersbergkreises, Kibo und Rockenhausen.

Fünf Termine sind vorgesehen, der erste findet am Montag, 27. April, statt, die weiteren Veranstaltungen dann jeweils mittwochsabends ab 18.30 Uhr. Am Ende des Kurses winken den Teilnehmern und Teilnehmerinnen Zertifikate, die sie aus den Händen von Thomas Edinger, Direktor des Amtsgerichts Rockenhausen, empfangen. Weitere Informationen sowie eine detaillierte Beschreibung der Kursinhalte gibt es auf der Internetseite der Kreisvolkshochschule Donnersberg. Anmeldungen sind ebenfalls bei der Kreisvolkshochschule unter der Telefonnummer 06352 710108 oder per E-Mail ankvhs@donnersberg.de möglich.