Gartenfreunde und Naturbegeisterte dürfen sich auf den kommenden Sonntag freuen. Denn die Stadt Rockenhausen lädt am 28. August wieder zur „GartenZeit“ ein. Bereits zum sechsten Mal findet die Veranstaltung im Schlosspark statt.

Besonders erleichtert sind die Veranstalter darüber, dass es in diesem Jahr keinerlei Einlassbeschränkungen mehr gibt, sagt Ingrid Gehm vom Organisationskomitee Team 4 der Stadt. „Die gesamte Fläche des Schlossparks inklusive aller Rasenflächen wird in diesem Jahr wieder vollständig genutzt“, freut sich die Organisatorin. Das Parkgelände rund um das Wasserschloss bietet erneut das passende Ambiente für ein vielfältiges Marktprogramm. Die Veranstaltungsfläche ist außerdem wieder über alle vier Zugänge frei zugängig.

Das Ausstellungsangebot konnte sogar noch um eine Attraktion erweitert werden: den neu erbauten Kinderspielplatz. Besonders erfreulich für Organisatoren und Besucher: Der stimmungsvolle Ausstellungsort ist von der gegenwärtigen Trockenheit nicht betroffen. Dank der alten Baumbestände ist der Schlosspark gut beschattet. „Der Rasen im Park ist in gutem Zustand“, zeigt sich Ingrid Gehm erleichtert.

Von Espresso bis „Rostige Ritter“

Knapp 50 Aussteller haben sich für die Gartenzeit angemeldet. Neben vielen alten Bekannten aus den Bereichen Gartenbau und Handwerkskunst sind in diesem Jahr auch neue Anbieter hinzugekommen, zum Beispiel eine Baumschule. Ebenso neu dabei ist der „Hof Lebensberg“ aus Obermoschel, der mit seinem innovativen Konzept neue Wege in der Landwirtschaft geht. Auch aus den immer umfangreicher werdenden Bereichen Gartendekoration und -technik gibt es neue Impulse. Für mediterranes Flair sorgt außerdem ein Anbieter von Naturseifen aus Lavendel und Tischwäsche in provenzalischem Dekor. Abgerundet wird das Angebot mit Ausstellern für neue Trends bei Elektro- und Akkugeräten.

Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz . Die Anbieter locken mit vielfältigen Leckereien und Genuss-Ständen aller Art. „Wir hatten eine enorm große Nachfrage nach Standplätzen für diesem Bereich“, erläutert Ingrid Gehm. Neben den beliebten Weinständen und einem Café gibt es unter anderem eine Espresso-Bar. „Ganz besonders freuen wir uns auf etwas ganz Neues: einen Stand, der ,Rostige Ritter’ und französische Brioches anbietet.“

Termin

Die „GartenZeit“ findet am Sonntag, 28. August, von 10 bis 18 Uhr im Schlosspark in Rockenhausen statt.