Der Golfclub am Donnersberg erwartet am Samstag, 19. Oktober, im Rahmen einer Benefizaktion rund 20 krebskranke Kinder zusammen mit ihren Eltern zu einem unbeschwerten Tag auf der Anlage.

Der Club arbeitet seit Monaten auf diesen Tag hin. Auftakt war im Mai ein Charity-Turnier, das seinen Abschluss mit einem Konzert des beliebten Schlagersängers Kalli Koppold fand. Präsident Michael Tschoepke sieht in der Aktion seines Clubs einen Beitrag für die Zivilgesellschaft.

Während sich die Vorbereitungen auf der Zielgeraden befinden, herrscht auf Seiten des Elternhauses der Deutschen Leukämie-Forschungs-Hilfe in Mannheim gespannte Erwartung. Das Elternhaus ist bei der Benefizaktion Partner des Golfclubs. Elfriede Breiter, die Leiterin des Elternhauses, erklärte, die Vorfreude auf die Einladung in den Golfclub sei natürlich groß. Die Einrichtung ermöglicht Eltern, günstig übernachten zu können, während ihre Kinder im Klinikum behandelt werden.

Putt-Turnier und Rundfahrt mit dem Cart

Hans-Peter Hain, Initiator der Aktion und Spielführer im Golfclub am Donnersberg, möchte den Kindern einen angenehmen Tag jenseits der medizinischen Behandlung bieten. Der Golfclub hat mehrere Stationen für die jungen Besucher vorbereitet. Auf der Driving Range erläutert C-Trainer Björn Neisel die unterschiedlichen Golfschläger. Die Kinder können sich selbst mit Schlägern und Bällen ausprobieren. Auf dem Putting-Grün vor dem Clubhaus wird es ein Putt-Turnier geben, bei dem besondere Geschicklichkeit gefragt ist. Die Kinder erleben zudem mit dem Cart die Schönheit der Golfanlage und können auch einen Blick in den Maschinenpark werfen. Außerdem wird Ponyreiten angeboten. Zu essen gibt es, was Kinder gerne mögen: Bratwurst, Burger und Spaghetti.

Betreut und begleitet werden die jungen Besucher von Clubmitgliedern. Die Kinder kommen mit dem Bus gegen 11 Uhr an; die Helfer treffen sich um 10.15 Uhr zu einem Briefing.