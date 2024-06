Voll mit Menschen war bereits am Sonntagmittag die Hauptstraße in Zell: Die Gemeinde war in diesem Jahr Gastgeber der Veranstaltung „Zauberhaftes Zellertal“ – und der Zuspruch war wie gewohnt groß.

Zahlreiche Besucher schlenderten bei warmem und zum Glück trockenem Wetter durch die Straßen. Nachdem am Samstagabend das bunte Treiben von der Kirchheimbolander Tanzgruppe TSG Grün-Weiß eröffnet worden war, präsentierten am Sonntag über 50 Aussteller ihre oft handwerklich gefertigten Produkte. So wurden beispielsweise Blumen- und Kerzenhalter aus Weinreben sowie gestickte, gefilzte und genähte Kunst angeboten. Kinder durften selbst Hand anlegen und Figuren bemalen, während ihre Eltern an weiteren Ständen fermentierte Nüsse oder Brotaufstriche probieren konnten.

Rund 50 Aussteller boten ihren Waren an. Neben handwerklich gefertigten Produkten gab es natürlich auch zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten. Foto: Kira Bläßer

Einige Besucher waren mit dem Fahrrad nach Zell gekommen. Die Vehikel waren an den Ortseingängen abgestellt, während die Besitzer auf dem Markt einen kühlen Sekt genossen oder sich in den Weingütern und Höfen mit kulinarischen Spezialitäten verwöhnen ließen. Im beschaulichen Gutspark, etwas abseits des hektischen Markttreibens, saßen ebenfalls viele Menschen bei Musik und Getränken zusammen.